Mức án chung thân cho đối tượng sát hại hàng xóm, đâm cha ruột vì tranh chấp đất đai

Mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Thảo đã dùng dao đâm chết hàng xóm và gây thương tích cho chính cha ruột của mình.

Bị cáo Thảo tại phiên toà

Ngày 27-1, Toà án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào chiều 27-2-2025, Thảo đang ở nhà thì nhớ lại chuyện mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình mình với hàng xóm là ông B. và bà L. Bực tức, Thảo đã cầm 2 cây dao Thái Lan đi sang nhà ông B và đâm ông B., khi bà L. can ngăn thì Thảo tiếp tục đâm nhiều nhát vào người bà L. làm nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Thảo còn dùng dao đâm ông T. (cha ruột của Thảo) khi người này vào can ngăn.

Sau khi gây án, Thảo dùng dao tự đâm vào cổ mình để tự tử, nhưng được lực lượng công an khống chế, ngăn chặn kịp thời.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà L. đã tử vong trước khi đến bệnh viện; ông B và ông T. được cứu sống nhưng bị thương tích nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thảo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Do đó, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội trong thời gian dài nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

