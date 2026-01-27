Đồng Nai: Bắt đối tượng thuê 11 xe ô tô rồi mang cầm cố

Do không có việc làm ổn định nhưng lại thường xuyên vay tiền sang Campuchia chơi bời, nam thanh niên thuê 11 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Dư Thiện Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: CATĐN

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, thường trú tại xã Lộc Tấn) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra bước đầu, Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời. Do không còn khả năng trả nợ, Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân mang đi cầm cố.

Nhân dùng tiền cầm cố ô tô sau trả tiền thuê xe của những người cho thuê trước, đóng lãi các khoản cầm cố xe khác và trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 1-2025 đến tháng 1-2026, Nhân đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 14-1-2026, biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho các nạn nhân nên Nhân đến công an tự thú.

PHÚ NGÂN