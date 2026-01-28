Bị la rầy, cháu làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Ngày 28-1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 2008, về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngôi nhà bị cháy của ông ngoại Thiện sau khi lực lượng công an dập tắt

Qua làm việc, Thiện khai nhận bản thân và ba mẹ sống chung nhà của ông ngoại tại khóm 9, phường Mỹ Ngãi. Do thường xuyên đi chơi game, quậy phá gia đình và đi chơi về khuya, nhiều lần bị ông ngoại la rầy nên Thiện bực tức.

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27-1, Thiện nghĩ đến việc bị ông ngoại hay la rầy nên bực tức rút xăng trong xe môtô để chế tạo bom xăng rồi châm lửa ném vào nhà ông ngoại gây cháy.

Nhận được tin báo, ngành chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, không thiệt hại về người.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC