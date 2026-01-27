Kịp thời giải cứu thiên nga trắng bị trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Ngày 27-1, Công an TPHCM cho biết, một cá thể thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị trộm đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Trước đó, sáng 26-1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất trộm.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt.

Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, công an nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng N.C.P. (sinh năm 1978, cư trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã trộm cá thể thiên nga và bán lại cho một người khác tại TP Cần Thơ.

Đối tượng trộm (bên trái), đối tượng tiêu thụ (bên phải)

Tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng.

Đến khoảng 9 giờ ngày 27-1, cá thể thiên nga đã được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe cho thiên nga

Hiện, Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các cá nhân có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

VĂN ANH