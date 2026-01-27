Hơn 7.800 tấn chất thải rắn đổ trộm ở xã Bát Tràng, Hà Nội

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”, bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng để phục vụ điều tra.

Chiều 27-1, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn và các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường tại khu đất nông nghiệp nằm trên địa bàn xã Bát Tràng, TP Hà Nội.

Khu vực bãi đất bị đổ trộm chất thải. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Tiến hành kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định: từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thông qua việc thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép chất thải nhằm trục lợi.

Cận cảnh khu đổ chất thải của các đối tượng. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Quá trình điều tra làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm Công ty cổ phần Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty cổ phần Môi trường ECON Hà Nội.

Cơ quan công xác định, tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên là hơn 7.800 tấn, trên diện tích hơn 2.300m². Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Chất thải được chôn lấp phía dưới. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng là Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội), Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị và phát triển Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội), Nguyễn Tống Phương (Công ty cổ phần Môi trường ECON Hà Nội).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

ĐỖ TRUNG