TPHCM: Bắt quả tang nhóm đối tượng trộm, tiêu thụ chó, mèo

Các đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo trái phép vừa bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, bắt quả tang.

Sáng 28-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

trộm.jpg
Các đối tượng cùng phương tiện thực hiện trộm chó, mèo

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi) cùng ngụ TPHCM.

Kiểm tra nhanh hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo, với tổng trọng lượng khoảng 92kg, cùng các tang vật dùng để bắt chó, mèo và 4 xe mô tô.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

2ee04daea7cf299170de.jpg
Các đối tượng cùng tang vật là túi lưới đựng chó, mèo

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc để Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

VĂN ANH

