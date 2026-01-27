Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM hầu tòa

Sáng 27-1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ) cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm kéo dài nhiều năm.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (trước đây) và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang), với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Theo cơ quan công tố, trong vụ án này, Huỳnh Nguyễn Lộc với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại viện.

Tuy nhiên, Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa﻿

Cũng theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Chuân là nhân viên tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm.

Chuân cũng nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc giữa 2 đơn vị phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đưa, nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Chuân vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp cấp trên với tổng hơn 46 tỷ đồng.

Trong số 23 bị cáo, có 11 bị cáo bị tạm giam, 12 bị cáo được tại ngoại. Hơn 30 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra, tại phiên tòa, hội đồng xét xử còn triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức khác với tư cách là người liên quan.

Vụ án này có 18 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

ĐỖ TRUNG