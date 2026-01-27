Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an thông tin đặc điểm 2 đối tượng

Ngày 27-1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phát động nhân dân cung cấp thông tin để tiếp tục truy xét các đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

2 đối tượng gây ra vụ cướp tại ngân hàng trên đường tẩu thoát. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo đó, sau quá trình nỗ lực điều tra, công an phát hiện tại mương cạn dẫn nước chữa cháy trong Khu Công nghiệp Diên Phú (cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km) một xe máy Exciter màu vàng đen, gắn biển số giả 77G1-313.12.

Chiếc xe này được 2 đối tượng sử dụng trong quá trình gây án và tẩu thoát.

Mở rộng hiện trường nơi các đối tượng giấu chiếc xe khoảng 4,7km về hướng Tây – Nam, công an còn phát hiện một số dấu vết bị than hóa và các cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Chiếc xe được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn. Ảnh: Công an Gia Lai

Cơ quan công an xác định, 2 đối tượng gây án là nam giới, độ tuổi từ 18 đến 40. Một người cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; người còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19-1, 2 đối tượng mặc trang phục giống tài xế xe ôm công nghệ xông vào phòng giao dịch, dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp khoảng 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng nêu trên thông báo ngay cho cơ quan công an. Cơ quan công an bảo đảm thông tin của người dân sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

HỮU PHÚC