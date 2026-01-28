Đồng Nai: Bắt người phụ nữ tuồn 12 tấn heo bệnh ra thị trường

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2024, Phượng đã thu mua heo chết do dịch tả heo châu Phi, với khối lượng khoảng 12 tấn, giá tiền từ 10.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg ở huyện Định Quán và Thống Nhất cũ.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vật. Ảnh: CATĐN

Sau đó, Phượng mang về nhà tiến hành mổ, pha lóc, phân chia theo từng loại thịt mang đem bán lại với giá từ 70.000 đồng/kg đến 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng ở 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để dùng làm thực phẩm.

Do số lượng heo chết vì dịch tả heo châu Phi được thu mua với số lượng lớn, để bảo quản Phượng đã mua tủ đông, thùng đá, thùng container lạnh dùng làm kho chứa và bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Thông báo của Chi cục Thú y vùng VI xác định, đã phát hiện vi rút dịch tả heo châu Phi trong các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm. Bản kết luận giám định tư pháp của Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai cũng kết luận mẫu thịt heo cần giám định có mang mầm bệnh dịch tả heo châu Phi, thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

PHÚ NGÂN