Phát huy “đặc sản” tiên phong của TPHCM

Mỗi đại biểu Quốc hội đều cảm nhận rất rõ không khí đặc biệt của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, xen lẫn tự hào của những người sắp khép lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn.

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đất nước đã tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính - một bước đi lớn trong quá trình xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng - cột mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của đất nước.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử: đất nước bước vào giai đoạn mới, giai đoạn kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. GDP đã tăng từ 8 tỷ USD năm 1986 lên 510 tỷ USD hiện nay, đứng vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đã tăng từ 100USD lên trên 5.000USD, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực.

Chúng ta đã tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi và kinh tế vĩ mô ổn định. Đặc biệt, hệ thống thể chế kinh tế thị trường đã được hoàn thiện thêm với việc Quốc hội thông qua nhiều bộ luật rất quan trọng.

Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại báo cáo tóm tắt về kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 là rất đáng trân trọng, tự hào; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực. Kết quả đó tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trong sự phát triển đó, TPHCM - một siêu đô thị với quy mô dân số trên 14 triệu dân và quy mô kinh tế chiếm 1/4 GDP cả nước, tổng thu ngân sách trên 1/3 tổng thu ngân sách cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, TPHCM là địa phương bị tổn thương nhiều nhất do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Nhưng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TPHCM dưới sự lãnh đạo, ủng hộ của Trung ương, các bộ, ngành và đặc biệt là của nhân dân cả nước, đã vượt qua cơn đại dịch, tiếp tục tăng trưởng trong nhiệm kỳ này.

Điều quan trọng hơn, TPHCM là nơi có “đặc sản” năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nên luôn có đóng góp về những thí điểm thể chế rất quan trọng. Trong đó, TPHCM đã đóng góp để Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 (về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù) góp phần cho TPHCM vượt qua nhiều thách thức cam go, tiếp tục tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Với những thành tựu quan trọng đó, trong kỳ họp thứ 10, mong Quốc hội sẽ ủng hộ TPHCM bằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để thành phố có một thể chế tương thích với quy mô kinh tế, dân số, quản trị nhà nước, có địa giới hành chính rất rộng lớn, với 168 xã, phường, đặc khu.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như vừa qua, chúng ta đã thấy xuất hiện những từ như bất định, bất thường, bất ổn... Vì lẽ đó, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, sẽ góp phần để TPHCM nói riêng, các địa phương nói chung xử lý tình huống thực tế nhanh nhạy hơn.

Với một siêu đô thị lớn như TPHCM có quy mô kinh tế trên 123 tỷ USD - lớn hơn nhiều quốc gia khác - điều này là rất bức thiết. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần giải quyết công việc một cách linh hoạt nhất, nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Đó cũng chính là chúng ta đang chống lãng phí, trong đó có lãng phí thời gian xử lý công việc...

TRẦN HOÀNG NGÂN, Đại biểu Quốc hội TPHCM