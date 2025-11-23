Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa trong giai đoạn mới

Cùng dự còn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan khu vực trưng bày sách, tư liệu về Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lan tỏa tinh thần cách mạng như một động lực phát triển mới

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, chia sẻ, vùng Hóc Môn - Bà Điểm, mảnh đất “18 thôn Vườn Trầu” từ lâu đã là cái nôi của phong trào cách mạng Nam bộ. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đây còn là căn cứ địa trọng yếu, nơi Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Kỳ chọn làm điểm tựa để lãnh đạo phong trào đấu tranh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan khu vực trưng bày. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định, dù 85 năm đã trôi qua, tinh thần của cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn bền bỉ sống cùng thời gian, đã để lại nhiều bài học quý giá, góp phần vào khí thế của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, và tiếp thêm sức mạnh cho Đại thắng mùa Xuân 1975.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao các phần quà của địa phương cho thân nhân của các chiến sĩ Nam Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn cam kết, xã sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần cách mạng tiến công như một động lực phát triển mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao các phần quà của địa phương cho thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, xã Hóc Môn trao các phần quà cho thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ; khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao tại giải thể thao quốc tế.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao tại giải thể thao quốc tế. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ

Hàng năm, cứ đến ngày 23-11, tại khu di tích lịch sử nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9-1940 (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) lại nhộn nhịp. Người người thắp nén tâm nhang tưởng nhớ về các chiến sĩ Nam kỳ hy sinh trong trận đánh oanh liệt năm nào.

Ông Nguyễn Biên (bìa phải) cùng các đảng viên ôn lại truyền thống. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sáng 23-11, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bà Nguyễn Ngọc Diệp (77 tuổi), con ông Nguyễn Văn Điệp, người từng tham gia trận Nam Kỳ khởi nghĩa bùi ngùi xúc động.

Năm nào bà Diệp cũng về dự lễ giỗ của các chiến sĩ Nam kỳ. "Ngày xưa, ba và chú tôi cùng tham gia trận đánh anh dũng ấy. Giờ đây, dù năm tháng làm phai mờ nhiều thứ, nhưng ký ức về trận đánh năm nào sẽ ở mãi trong lòng chúng tôi cũng như những người con các chiến sĩ”, bà Diệp bùi ngùi.

Bà Lê Thị Lộc, con Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồi tâm sự: “Giờ ai cũng tuổi cao, sức yếu. Chúng tôi được đến đây thắp nén nhang trong ngày giỗ chung của ông cha là điều hạnh phúc”.

Để có được khu di tích khang trang như hiện nay, cũng nhờ vào việc hiến đất của gia đình bà Lê Thị Lộc. Bà cho biết, ngày xưa khi còn sống, mẹ bà đã tình nguyện hiến khu đất này để nhà nước làm di tích.

Còn ông Nguyễn Biên, đảng viên 63 năm tuổi Đảng, 82 tuổi đời, sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ các liệt sĩ, ông dừng lại rất lâu để đọc từng tên các chiến sĩ Nam kỳ đã hy sinh năm trong trận đánh 85 năm trước.

Ông Nguyễn Biên cho rằng, lễ giỗ không chỉ ôn lại quá khứ mà để hướng tới tương lai. Nhất là trong nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về sự hy sinh anh dũng của ông cha.

CẨM NƯƠNG - THÁI PHƯƠNG