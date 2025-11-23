Lãnh đạo TPHCM dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Kỷ niệm 85 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2023), sáng 23-11, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, TPHCM).

Tham dự đoàn còn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành TPHCM.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngã Ba Giồng, địa danh từng bừng cháy khí thế đấu tranh của người dân Hóc Môn, 18 thôn Vườn Trầu, Chợ Lớn - Gia Định trong đêm 22 rạng sáng 23-11-1940.

Nơi đây cũng là trường bắn do thực dân Pháp dựng lên để bí mật xử bắn các chiến sĩ cách mạng. Trong số những người bị sát hại có đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương; cùng nhiều chiến sĩ, đồng bào kiên trung. Di tích này được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 30-12-2002.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG



Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nam Kỳ Khởi nghĩa và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn.

Trong Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, các mũi nghĩa quân từ bốn hướng đã tiến đánh Đồn Hóc Môn, nơi đóng của Quận trưởng Bùi Ngọc Thọ. Trước sức mạnh của lực lượng khởi nghĩa, binh lính trong đồn nhanh chóng tan rã. Lá cờ đỏ búa liềm tung bay không chỉ là biểu tượng chiến thắng mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với nghĩa quân và Nhân dân vùng lên giành chính quyền.

>> Một số hình ảnh tại lễ dâng hương, dâng hoa ở 2 di tích:

CẨM NƯƠNG