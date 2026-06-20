Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng chính quyền số

Ngày 20-6, đoàn công tác do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” đang thực hiện nhiệm vụ tại phường Phú Lợi.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả triển khai đội hình “Mùa hè số” trong thời gian qua.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên thăm hỏi, động viên các thanh niên tình nguyện "Mùa hè số' tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi

Ngoài ra, đoàn công tác cũng nghe báo cáo về việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương; số hóa hồ sơ, dữ liệu và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thành Kiên biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của lực lượng thanh niên tình nguyện cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện để tuổi trẻ tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đồng chí Phạm Thành Kiên nghe báo cáo các hoạt động của đội hình "Mùa hè số" tại phường Phú Lợi

Đồng chí nhấn mạnh, đội hình “Mùa hè số” là lực lượng quan trọng đưa các chủ trương về chuyển đổi số vào thực tiễn, hỗ trợ người dân, cán bộ và đảng viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xây dựng chính quyền số hiện đại.

Đoàn công tác cũng tặng quà động viên đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”.

Đồng chí Phạm Thành Kiên cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và đội hình "Mùa hè số" phường Phú Lợi

Cùng ngày, đoàn đến Điểm sinh hoạt khu phố Phú Hòa 6, phường Phú Lợi để thăm hỏi, động viên đội hình đang hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số và triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đoàn công tác động viên tinh thần lực lượng đội hình "Mùa hè số" khu phố Phú Hòa 6

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của đội hình, đồng thời động viên các chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lan tỏa kỹ năng số đến người dân, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và chính quyền số trên địa bàn.

TÂM TRANG