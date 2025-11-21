Phạt tài xế xe giường nằm chạy vào đường cấm

Ngày 21-11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT Công an TPHCM mời tài xế làm việc và phạt 5 triệu đồng.

CSGT làm việc với tài xế B.

Trước đó, trên quốc lộ 1 hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, trong khi các xe di chuyển theo đúng làn đường quy định thì ông Hoàng Minh B. (42 tuổi, ngụ thành phố Huế), tài xế xe khách giường nằm BS 50H-560…, điều khiển xe chạy vào đường có biển cấm phương tiện này.

Người đi đường đã quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh xe đi vào đường cấm bị quay clip đưa lên mạng

Tiếp nhận thông tin, ngày 21-11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT Công an TPHCM đã mời tài xế B. đến xác minh sự việc.

Sau khi được cho xem lại clip trên mạng, ông B. thừa nhận hành vi vi phạm.

Với lỗi trên, tài xế B. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tin liên quan Xử phạt tài xế chạy ngược chiều

VĂN CHÂU