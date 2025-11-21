Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí sau hợp nhất

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến, tham luận xoay quanh các nội dung về tình hình hoạt động báo chí trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất các báo, đài địa phương. Các chủ đề về điều tra, đa phương tiện thích ứng trong kỷ nguyên số cũng được nhiều ý kiến tham gia đóng góp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong đó, Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác hội viên, chất lượng nghiệp vụ tại các Hội Nhà báo địa phương sau hợp nhất”; Nhà báo Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, có tham luận với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác Hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất – câu chuyện cụ thể tại Hà Tĩnh”…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, chủ trương sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí. Hội nghị là dịp chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình quản lý tòa soạn, phát triển nội dung, chuyển đổi số và giải pháp ổn định tâm lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đội ngũ người làm báo.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí, liên chi hội nhà báo cũng đã tham gia đóng góp hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, các kiến nghị, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao tại hội nghị sẽ được tổng hợp để trình các cơ quan có thẩm quyền. Những giải pháp này hướng đến việc củng cố tổ chức, vị trí pháp lý và tư cách pháp nhân của các cấp Hội Nhà báo; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho các cơ quan báo chí và hỗ trợ cho Hội Nhà báo sau sáp nhập, hợp nhất nhằm đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

ĐOÀN KIÊN