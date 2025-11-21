Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ Đắk Lắk

Chiều 21-11, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và động viên bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đã đến các khu vực ngập lụt, bị ảnh hưởng nặng do bão lũ để thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.

Tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đến ông Trương Công Mến (70 tuổi, một hộ dân bị thiệt hại nặng). Ông Mến chia sẻ: “Nước lũ lên quá nhanh, nhà bị ngập hoàn toàn. Rất may gia đình đã kịp sơ tán lên khu vực cao. Nhờ lực lượng bộ đội hỗ trợ, nhiều người dân được ứng cứu kịp thời. Có lực lượng quân đội, bà con thêm yên tâm”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra Nhà bếp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 – Tuy Hòa (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk). Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo đảm hàng trăm suất cơm nóng, cháo và nhu yếu phẩm để kịp thời chuyển đến người dân trong vùng ngập sâu. Những bếp lửa ấm áp giữa mưa lũ đã mang lại bữa ăn đủ đầy và là nguồn động viên lớn đối với bà con trong lúc khó khăn.

Đoàn công tác vượt lũ đến thăm bà con bị cô lập

Tổng cục Chính trị trao 100 suất quà hỗ trợ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 6 suất quà cho các tập thể tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Dịp này, Tổng cục Chính trị đã trao 100 suất quà hỗ trợ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và 6 suất quà cho các tập thể tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Quân khu 5 cũng tặng thêm 50 suất quà cho bà con và 6 suất quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

MAI CƯỜNG