Quân khu 5 điều động xe thiết giáp, ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 21-11, trước tình trạng nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập sâu trong nước lũ, Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng để tiếp tế lương thực, ứng cứu người dân.

Nhiều khu vực tại các xã Tây Hòa, xã Đông Hòa, xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân, Xuân Lộc và phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang chìm sâu trong nước lũ, bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất nhu yếu phẩm gồm: mì tôm, lương khô, nước uống… đưa vào những địa bàn đang bị cô lập ứng cứu bà con.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 đang vận chuyển lương thực cho bà con vùng cô lập

Dọc tuyến đường vào vùng lũ, nước chảy xiết, nhiều đoạn đường bị xói lở, sạt lở gây nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vẫn kiên trì mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư bị cô lập ứng cứu lương thực cho bà con.

Lực lượng Quân khu 5 dùng xe đặc chủng vào vùng lũ

Tiếp tế lương thực cho bà con

Cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến) cho biết: “Những ngày qua mưa lớn, nhà bị cô lập, không còn lương thực, nhờ bộ đội đến ứng cứu chứ không cả nhà tôi chẳng biết xoay xở làm sao”.

Trước đó, Trung đoàn BB88, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô đến các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.

MAI CƯỜNG