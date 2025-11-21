Chấn chỉnh tình trạng xe cá nhân tự ý đi vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sau khi nhận phản ánh về việc nhiều phương tiện cá nhân tự ý lưu thông trên đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban QLDA) đã khẩn trương tăng cường rào chắn để đảm bảo an toàn và tiến độ.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã trải thảm nhựa và đang thi công hoàn thiện các nút giao

Trước đó, người dân đã phản ánh tình trạng tại nhiều đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM, các phương tiện cá nhân vẫn cố tình lưu thông. Tuyến đường này vẫn đang trong giai đoạn thi công, chưa hoàn thiện hệ thống an toàn và chưa được phép khai thác, nhưng nhiều xe máy, xe đạp, thậm chí cả ô tô cá nhân vẫn tìm cách lách qua các điểm rào chắn để đi vào.

Dùng dải bê tông bịt lối vào cao tốc

Công nhân đang thi công tại công trường cho biết, việc xe máy và ô tô tự ý chạy vào đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thi công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Một số người dân sống gần khu vực dự án cũng cho hay họ từng thấy ô tô cá nhân chạy lên tuyến.

Ngày 21-11, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (Chủ đầu tư dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu) cho biết đơn vị đã tăng cường biện pháp chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng xe máy, ô tô tự ý đi vào đoạn đường đang thi công bằng cách dùng dải phân cách bê tông chặn các lối vào và ra của cao tốc. Các đường mở cho xe công trình thi công cũng được bố trí lực lượng chốt chặn, không cho phương tiện không phận sự vào khu vực. Đồng thời, Ban QLDA sẽ tăng cường nhân lực của nhà thầu trực chốt 24/24h, bổ sung thêm rào chắn và biển cảnh báo.

Các phương tiện không thể vào cao tốc vì có dải bê tông chắn đường

Ông Nguyễn Công Danh khẳng định các phương tiện cá nhân tuyệt đối không được phép đi vào cao tốc đang thi công. Hiện tại, tuyến đường chỉ phục vụ xe công trường và xe kiểm tra kỹ thuật, không có bất kỳ sự cho phép nào đối với các phương tiện dân sự.

Ông Danh cho biết, Ban QLDA đã có văn bản gửi các địa phương, yêu cầu phối hợp với lực lượng công an rào chắn toàn bộ các lối lên xuống, khép kín các đường đấu nối tạm. Đồng thời, Ban QLDA tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là người đi xe máy, xe đạp, người già và trẻ nhỏ không được đi vào khu vực dự án.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là công trình trọng điểm quốc gia dài 54km, trong đó đoạn qua TPHCM dài gần 20km đã thông xe kỹ thuật vào giữa năm 2025 và hiện đang thi công hoàn thiện các nút giao. Riêng tuyến chính đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường được thảm nhựa.

THÀNH HUY