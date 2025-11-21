Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa ùn tắc hơn 20km

Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 1A tại đoạn Vạn Ninh, khu vực phía Nam đèo Cả (tỉnh Khánh Hòa) khi nước ngập sâu ở phía Bắc đèo Cả (thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng CSGT tiếp tế thực phẩm cho các tài xế có phương tiện bị kẹt trên quốc lộ 1A

Đến chiều 21-11, quốc lộ 1A tại đoạn Vạn Ninh, khu vực phía Nam đèo Cả (tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang bị ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện dừng nối đuôi nhau dài trên 20km.

Phương tiện kẹt cứng trên quốc lộ 1A đoạn qua Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa)

Nguyên nhân là do khu vực phía Bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng nên xe lưu thông hướng Nam - Bắc đến khu vực phía Nam đèo Cả (tỉnh Đắk Lắk) phải dừng lại. Ngoài ra, khu vực đèo Cả đang xảy ra sạt lở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Nhiều xe cứu trợ vùng lũ cũng không thể di chuyển

Ngoài ra, hiện tại, tuyến đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng chịu cảnh tương tự khi dòng xe dồn về hầm Đèo Cả. Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã phối hợp với lực lượng phía Đắk Lắk phân luồng, bố trí chốt yêu cầu một số lái xe quay đầu hoặc dừng chờ tại Ninh Hòa; đồng thời tổ chức tiếp tế thực phẩm cho tài xế và hành khách bị kẹt.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập chốt trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Công Hải để tạm ngừng các phương tiện di chuyển từ Nam ra Bắc. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tiết phương tiện, theo dõi diễn biến mưa lũ để sớm giải quyết tình trạng ách tắc trên đoạn quốc lộ 1A.

