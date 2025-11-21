Người dân Quảng Ngãi gói bánh chưng hỗ trợ vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk

Từ sáng sớm, người dân đã mang đến từng bó lá chuối, nếp, đậu xanh,… Người góp công, người góp của, ai nấy đều mong những chiếc bánh chưng, bánh tét kịp đến tay đồng bào vùng lũ.
Bà Lê Thị Hồng Nghi (67 tuổi, phường Cẩm Thành), chia sẻ: “Qua báo đài, tôi thấy người dân Gia Lai, Đắk Lắk phải leo lên mái nhà để kêu cứu vì khắp nơi nước đã ngập, rất thương. Mình gói được cái bánh gửi đi lúc này mong bà con ấm bụng mà vượt qua khó khăn”.
Bà Phạm Thị Tươi (80 tuổi) vẫn nhanh nhẹn thoăn thoắt xếp lá, gói từng đòn bánh tét. Bà nói: “Còn khỏe là tôi còn làm. Gói bánh để san sẻ với đồng bào lúc khó khăn”.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ thời gian đến phụ giúp. Chị Trần Thị Thúy, phường Cẩm Thành, cho biết: “Dù bận rộn công việc nhưng tôi thấy cần góp chút sức. Mỗi chiếc bánh mang đi là một lời động viên, mong bà con vùng lũ bớt vất vả”.
Với hơn 1 tạ nếp, 50kg đậu xanh, mọi người đã gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét. Khi những nồi bánh đỏ lửa, ai cũng cảm nhận được hơi ấm của sự sẻ chia lan tỏa giữa những ngày mưa lũ đang gây nhiều mất mát ở Nam Trung bộ.
Những chiếc bánh chưng, bánh tét mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình của người dân Quảng Ngãi sẽ được gửi đến Gia Lai, Đắk Lắk trong ngày mai, 22-11.