Đắk Lắk: Thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm là tin giả

Ngày 21-11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) là tin giả.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, xử lý những người đăng tin giả, gây hoang mang dư luận.

Cùng ngày, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết trên trên địa bàn không có vụ việc chết người do dính axít khi lặn vớt tôm hùm như một số tài khoản mạng xã hội đăng tải. UBND phường đã đề nghị Công an phường Sông Cầu đăng tải bản tin, bác bỏ thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang dư luận.

z7247611178300_985eb749715cdbaedc5a20dbba3fcd76.jpg
Thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm là sai sự thật.

Trước đó, ngày 20-11, Công an phường Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) phát đi thông báo 100 can axít sunfuric (mỗi can 20 lít) của Nhà máy đường Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi. Đây là hoá chất độc hại, lực lượng chức năng, cảnh báo, người dân khi phát hiện các can nhựa màu xanh hoặc xám, không tự ý mở ra sử dụng.

MAI CƯỜNG

