Phát triển hành lang kinh tế - xã hội dọc sông Cỏ May

Dự án chỉnh trang cầu Cỏ May nối TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Có điểm đầu tại ngã ba sông Dinh, sông Cỏ May chảy qua bán đảo Gò Găng (xã Long Sơn), uốn lượn bao bọc gần hết phường 12 (TP Vũng Tàu) rồi giao với sông Cửa Lấp và đổ ra biển. Người ta không rõ cái tên Cỏ May có từ bao giờ, chỉ biết rằng trước đây, hai bên bờ sông khá hoang vu, um tùm lau sậy, hoa cỏ may che kín lối đi xuống sông nên người dân quanh vùng gọi là sông Cỏ May. Tuy chỉ dài gần 20km nhưng sông Cỏ May lại gắn liền với những làng nghề truyền thống lâu đời ở mảnh đất xứ Mô Xoài.

Đầu tiên phải nói đến muối Bà Rịa, một thương hiệu muối mà những người làm nước mắm ở miền Tây rất ưa chuộng vì có chất lượng cao. Tên là muối Bà Rịa nhưng thực ra muối lại được làm từ cánh đồng muối An Ngãi (huyện Long Điền - trước kia, xã An Ngãi thuộc thị xã Bà Rịa). Nước làm muối được lấy từ chính dòng sông Cỏ May theo các con rạch tiến sâu vào đất liền và hình thành nên cánh đồng muối rộng hàng trăm hécta. Kế đến là những làng chài nổi tiếng như Phước Hưng, Phước Tỉnh (huyện Long Điền) với những cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá rất lớn ở ngay đầu cầu Cửa Lấp.

Có thể thấy, con sông đã góp phần làm nên một miền đất trù phú ở phía Tây của huyện Long Điền, trong đó có xã Phước Tỉnh, địa phương có truyền thống nghề cá lâu đời. Với những gia đình không có nhiều vốn liếng đóng tàu cá lớn để đánh bắt thì sông Cỏ May cũng là nguồn sống nếu chăm chỉ giăng lưới bắt tôm, cá dọc bờ sông và nhiều gia đình đã nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài cũng nhờ nguồn lợi thủy sản từ sông Cỏ May.

Giờ đây, dòng sông Cỏ May thay đổi nhiều với 2 cây cầu là Cỏ May và Cửa Lấp bắc ngang. Với mong muốn làm đẹp thêm cho cây cầu lịch sử, năm 2023, dự án chỉnh trang cầu Cỏ May bao gồm hệ thống khung vỏ thép hình cánh chim hải âu tung cánh ra biển và hệ thống chiếu sáng đã được hoàn thiện với tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Và theo kế hoạch, cầu Cỏ May 3 thuộc dự án đường nối vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) sẽ tiếp tục được xây dựng. Cầu bắt đầu từ km2+950 và kết thúc tại km3+510 nối phường 12 (TP Vũng Tàu) với xã An Ngãi (huyện Long Điền). Công trình dài hơn 500m được thiết kế theo hình cánh diều và có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Bà Rịa Trần Thanh Dũng cho biết, từ lâu, tỉnh và thành phố đã định hình phát triển kinh tế - xã hội dọc dòng sông Cỏ May. TP Bà Rịa đang triển khai 3 dự án đô thị và nghỉ dưỡng quan trọng bao gồm: khu đô thị Tây Nam (gần 1.800ha), khu đô thị Cỏ May 1 (gần 180ha) và khu đô thị Cỏ May 2 (85ha). Trong đó, dự án khu đô thị Cỏ May 1 đang hoàn thiện quy hoạch 1/2.000 và dự án khu đô thị Cỏ May 2 đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện kêu gọi đầu tư. Đây là những dự án lớn giúp nâng tầm đô thị cũng như phát triển một lĩnh vực mới cho TP Bà Rịa là du lịch nghỉ dưỡng.

TP Bà Rịa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị loại II, tạo tiền đề để đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2025 và xây dựng các xã nông thôn mới phát triển thành phường. Đồng thời, TP Bà Rịa sẽ đề xuất mở rộng địa giới hành chính, tập trung phát triển khu du lịch Núi Dinh, nới rộng không gian phát triển đô thị thành phố phía Tây Nam quốc lộ 51 và khu vực cầu Cỏ May theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái.

PHÚ NGÂN