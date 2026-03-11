Cử tri phường Tân Sơn Nhất quan tâm việc làm cho thanh niên, chăm sóc người cao tuổi

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Nhất. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri phường Tân Sơn Nhất bày tỏ mong muốn, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐB HĐND TPHCM, các ứng cử viên sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan an ninh trật tự, dân sinh và sự phát triển của thành phố.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Nhất sáng 11-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cho rằng, với vị trí là địa bàn có sân bay quốc tế, phường Tân Sơn Nhất có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, kết nối quốc tế. Vì vậy, cử tri mong muốn người ứng cử quan tâm hơn đến việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy lợi thế của khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cử tri phường Tân Sơn Nhất nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền và người ứng cử quan tâm giải quyết nhu cầu việc làm cho thanh niên. Theo đó, cần có định hướng và chính sách phù hợp để sau khi hoàn thành chương trình học tập hoặc đào tạo nghề, thanh niên có cơ hội việc làm ổn định, có thu nhập.

Cử tri phường Tân Sơn Nhất nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Đối với người từ 75 tuổi trở lên, cử tri đề xuất ngành y tế nghiên cứu các giải pháp thuận tiện hơn trong việc khám, theo dõi và điều trị bệnh định kỳ. Với một số bệnh mãn tính, nếu tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh có thể được hỗ trợ cấp thuốc theo định kỳ hoặc áp dụng các hình thức khám, tư vấn từ xa, hạn chế phải đi lại nhiều lần đến bệnh viện.

Ông Tăng Hữu Phong tiếp thu ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thay mặt những người ứng cử, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Liên quan vấn đề việc làm mà cử tri quan tâm, ông Tăng Hữu Phong cho rằng đây là một trong những thách thức lớn của thành phố. Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và hàng triệu thanh niên, mỗi năm có hàng trăm nghìn lao động mới tham gia thị trường lao động. Vì vậy, thành phố luôn nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm mới, đồng thời thực hiện các chính sách chăm lo cho các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, do đặc điểm là đô thị lớn có mức độ biến động dân cư cao, việc giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người dân luôn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Do đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng các ngành nghề, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Cử tri phường Tân Sơn Nhất nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Tăng Hữu Phong cũng cho biết, chương trình hành động mà những người ứng cử trình bày trước cử tri mới là những định hướng cơ bản. Qua các buổi tiếp xúc cử tri tại các phường, người ứng cử đã tiếp nhận nhiều ý kiến quý báu để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình.

Theo ông Tăng Hữu Phong, hoạt động tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động mà còn là cơ hội để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây là cơ sở quan trọng để người ứng cử, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, có thể thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; đồng thời tham gia giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp phù hợp cho sự phát triển của thành phố.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Tăng Hữu Phong khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng, nguyện vọng của người dân nếu được cử tri tín nhiệm.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Nhất sáng 11-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử số 16 gồm những người ứng cử: 1. Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; 2. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; 3. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; 4. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; 5. Bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

