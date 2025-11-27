Câu chuyện gia đình công chức thời “tinh gọn” lên phim

Bộ phim mới Gia đình trái dấu của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài THVN) sẽ phát sóng từ 1-12 trên VTV3, mang đến góc nhìn sống động về đời sống gia đình hiện đại.

Ê kíp làm phim Gia đình trái dấu

Chọn lối kể mộc mạc, hài hước, bộ phim đặt nhân vật vào những tình huống đời thường nhưng giàu chiều sâu, phản ánh chân thực khoảng cách vô hình trong các gia đình hiện đại. Ông Phi và các con phải học cách đối thoại, sẻ chia và thấu hiểu nhau để giữ gìn tình cảm gia đình.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa chia sẻ, đời sống gia đình, cụ thể là gia đình công chức với nhiều biến cố sau sáp nhập sẽ được kể dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước nhằm bớt đi những áp lực nặng nề.

Cảnh trong phim

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, phim còn phản ánh bức tranh rộng hơn về đời sống hiện đại: biến động nghề nghiệp, gánh nặng tài chính của người trung niên, khác biệt quan niệm giữa các thế hệ và tác động từ chính sách tinh giản biên chế. Bộ phim khắc họa sinh động cách mỗi thành viên đối diện với khó khăn, học cách kết nối và bước gần nhau hơn khi “trụ cột” gia đình không còn vững vàng như trước.

NSƯT Hoàng Hải trong vai ông Phi

Hành trình của gia đình ông Phi chính là câu chuyện về sự thấu hiểu và sẻ chia giữa những người thân ruột thịt, những người tưởng chừng đã hiểu hết về nhau nhưng vẫn tồn tại những khoảng cách vô hình.

Phim có tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc, bé An Nhiên...

VĨNH XUÂN