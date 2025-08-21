Phim về người mẹ mắc bệnh Alzheimer thắng 3 giải lớn

Tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, bộ phim " Mầm nhớ" (đạo diễn và biên kịch: Bùi Đức Anh) với câu chuyện về những thách thức trong việc chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng quan trọng.

Chiều 21-8, tại rạp Beta Cinemas (TPHCM), cuộc thi Phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2025 khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải, đánh dấu một mùa giải thành công với nhiều sáng tạo mới mẻ. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên trong hội đồng giám khảo chung khảo gồm: TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; đạo diễn - NSX Lý Hải; NSX - diễn viên Thu Trang… Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng dự.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo

Sau gần hai tháng phát động (từ ngày 23-5 đến 15-7), ban tổ chức nhận được 128 tác phẩm, trong đó 114 phim hợp lệ. Sau vòng sơ khảo, 20 tác phẩm xuất sắc lọt vào chung khảo. Đáng chú ý, năm nay, lần đầu tiên bổ sung hạng mục phim tài liệu, thu hút đông đảo nhà làm phim trẻ tham gia.

Đánh giá chung về mặt bằng chất lượng, hội đồng giám khảo nhận định, các tác phẩm năm nay đa dạng về đề tài và phong cách, từ những câu chuyện nhân văn, phản ánh đời sống xã hội cho đến các thử nghiệm điện ảnh táo bạo.

Đặc biệt, nhiều bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ cách kể chuyện sáng tạo, kỹ thuật quay dựng chỉn chu và thông điệp sâu sắc, cho thấy tiềm năng và tâm huyết của một thế hệ làm phim mới.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội x úc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá cao chất lượng cuộc thi năm nay

Kết quả cuối cùng, từ 20 tác phẩm loạt vào vòng chung khảo, hội đồng giám khảo đã trao 9 giải thưởng ở hai hạng mục dành cho phim và cá nhân.

Trong đó, tác phẩm Mầm nhớ (đạo diễn và biên kịch: Bùi Đức Anh) có 3 lần được xướng tên tại các giải thưởng: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất (diễn viên Nguyễn Vũ).

Bộ phim "Mầm nhớ" chiến thắng 3 hạng mục giải thưởng cho phim và cá nhân

Mầm nhớ là câu chuyện về Tuấn – người phải học cách cân bằng, chấp nhận và đối diện với không ít thách thức trong việc chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer.

Bộ phim mang đến thông điệp ý nghĩa, ký ức cũng giống như mầm cây, hãy gieo hạt, chăm sóc, giữ gìn để nó nảy nở, cố gắng tạo thật nhiều ký ức đẹp bên cạnh những người thân yêu để mọi khoảnh khắc không phải sự tiếc nuối, không để sau này phải nói câu "giá như".

Đạo diễn Bùi Đức Anh nhận giải từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên - nhà sản xuất Thu Trang

Ở hạng mục dành cho phim, ban tổ chức cũng vinh danh Phim tài liệu xuất sắc nhất - Giày gió (đạo diễn Trần Vũ Linh, biên kịch Trần Phương Vũ), ghi lại số phận những bệnh nhân phong tại Bệnh viện Quy Hòa (Gia Lai).

Phim ngắn sáng tạo nhất - Con cá nhỏ (đạo diễn và biên kịch: Đào Hoàng Duy) kể bằng góc nhìn một chú cá, ẩn dụ về tự do và lòng tốt vô tình. Phim viral nhất - Happiness Cards: Lời mời từ bóng tối (đạo diễn và biên kịch: Chu Diệu Linh) với câu chuyện theo chân một nữ nhà văn trẻ và thông điệp mỗi phép màu đều phải trả giá.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM (ngoài cùng bên phải) trao giải cho Phim ngắn sáng tạo nhất

Diễn viên Thúy Ngân trao giải cho Nữ diễn viên xuất sắc La Nguyễn Quí Anh

Ở các hạng mục cá nhân, Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về La Nguyễn Quí Anh (phim Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng), Đạo diễn hình ảnh xuất sắc - Đinh Minh Hải (phim Gửi mẹ của mẹ) và Biên kịch xuất sắc - Hồ Minh Hiệu (phim Điều ngọt ngào ở lại).

Năm nay, ngoài hạng mục dự thi, ban tổ chức cũng tổ chức chuỗi hoạt động Cinetalk và Cinetour. Ba số Cinetalk quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, NSX Thu Trang, doanh nhân – nhà đầu tư Minh Beta, DOP K’Linh… bàn luận về hành trang của nhà làm phim trẻ, bí quyết tạo “hit” phòng vé và kỹ thuật dàn dựng khung hình. Song song đó, Cinetour đến nhiều trường đại học, mang đến workshop thực tế từ đạo diễn Trần Thanh Huy, NSX Tường Vi, diễn viên – đạo diễn Huỳnh Lập… giúp sinh viên trực tiếp trao đổi với chuyên gia, tạo không khí học hỏi sôi nổi.

VĂN TUẤN