Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Rà soát nhà, đất công dôi dư để ưu tiên phục vụ cho y tế, giáo dục

Ngày 17-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã: Hòa Hưng, Chợ Lớn, Phước Thắng, Tân Phước, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Hồ Tràm, Tân Vĩnh Lộc.

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân vốn đầu tư công; sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Bố trí cán bộ hợp lý, ngang tầm nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã báo cáo kết quả 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm thực hiện đầy đủ 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào.

Trong đó, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho hợp lý, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng và làm việc trong môi trường số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Đặng Thị Hồng Vân trao đổi với các địa phương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, rà soát, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc, do sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp khu phố, ấp trong giai đoạn mới.

Ưu tiên cơ sở nhà, đất công dôi dư cho y tế, giáo dục

Các địa phương tập trung rà soát, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể, sát với điều kiện thực tế nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết trụ cột của Trung ương và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Kim Nguyên trao đổi với các địa phương về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành.

“Mọi lĩnh vực công tác, chỉ đạo phải dựa trên số liệu, dữ liệu để làm căn cứ đề xuất giải pháp”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý và yêu cầu, nâng cao chất lượng dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung”.

Các địa phương cũng tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, điều chuyển, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, ưu tiên cơ sở nhà, đất công phục vụ cho y tế, giáo dục, các công trình dân sinh; tuyệt đối không để hoang hóa, thất thoát hay lãng phí tài sản nhà, đất công.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý, các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Các địa phương cũng cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như ngập nước, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm Phan Khắc Duy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả 1 năm thực hiện; đề xuất giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mô hình hoạt động ngày càng thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các sở, ban ngành của TPHCM cũng phải tham gia phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, quản lý đất đai, tài sản công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, dữ liệu và phần mềm chuyên ngành phải đảm bảo kết nối liên thông.

Người dân thụ hưởng thành quả phát triển trên mọi lĩnh vực Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của TPHCM và địa phương. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả của phát triển; quan tâm chăm lo tốt hơn cho người yếu thế, thực hiện nhất quán phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi lĩnh vực công tác phải gắn với phong trào thi đua yêu nước; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong phạm vi, nội dung và cấp độ phù hợp của từng địa phương.

VĂN MINH