Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong: Đề xuất biên chế trên tinh thần "chắt chiu" chỉ tiêu

Trước đề xuất của phường Hiệp Bình về tăng biên chế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu phường rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ và biên chế hiện có. Việc đề xuất biên chế phải được thực hiện trên tinh thần "chắt chiu" chỉ tiêu, gắn với vị trí việc làm, dựa trên số liệu đánh giá khối lượng và mức độ phức tạp của công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 17-6, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Bình về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình cho biết, 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 85%.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, phường đã triển khai kế hoạch 30 ngày đêm tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Đến nay, phường đã công bố thu hồi đất và phê duyệt phương án chi tiết 1.041 hồ sơ; chi trả cho 674 trường hợp, gửi tiền vào ngân hàng 358 trường hợp và đã bàn giao 99 mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, phường có dân số đông, đảng viên nhiều, khối lượng công việc của cán bộ, công chức phường rất lớn. Do đó, phường kiến nghị tăng thêm về biên chế. Phường cũng kiến nghị thành phố cho phép phường được thành lập thêm một phòng, tách ra từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, bởi đặc thù của phường về mảng kinh tế, hạ tầng, đầu tư, tài chính lớn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đánh giá cao nỗ lực của phường Hiệp Bình đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra. Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu phường Hiệp Bình tập trung tối đa cho công tác phát triển Đảng, trong đó quan tâm đến lực lượng trẻ và đội ngũ tham gia các đoàn thể ở khu dân cư. Phường cũng cần có cách làm mới, linh hoạt trong khâu thẩm tra lý lịch, áp dụng cơ chế ủy quyền, giao việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chính xác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với công tác cán bộ, đồng chí yêu cầu phường Hiệp Bình rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ và biên chế hiện có. Việc đề xuất biên chế phải được thực hiện trên tinh thần "chắt chiu" chỉ tiêu, gắn với vị trí việc làm, dựa trên số liệu đánh giá khối lượng và mức độ phức tạp của công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, việc đánh giá cán bộ phải sát với thực tiễn; lấy kết quả, hiệu quả công việc (tiến độ và chất lượng) là thước đo cuối cùng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phường phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, không để dồn vào các tháng cuối năm.

Trước những vấn đề như ngập nước, kẹt xe, đồng chí Lê Quốc Phong chỉ đạo địa phương phải chủ động tìm kiếm "giải pháp địa phương" để xử lý dứt điểm các nguyên nhân cục bộ trong phạm vi thẩm quyền, như cải tạo đoạn rạch, khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông… nhằm chia sẻ áp lực với thành phố.

Về nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, phường cần tập trung số hóa, cập nhật dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trên mọi lĩnh vực, kể cả dữ liệu của 3.600 đảng viên để giảm tải áp lực quản lý cho các chi bộ. Ngoài ra, phường Hiệp Bình nghiên cứu kỹ nội dung của Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa bàn.

THU HƯỜNG