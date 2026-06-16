Lập pháp Quốc hội khóa XVI: Mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Hội nghị nhằm quán triệt Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và những nội dung cơ bản trong Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đồng thời trao đổi, thảo luận về yêu cầu, giải pháp triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, quán triệt những nội dung cốt lõi Kết luận 17-KL/TW, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kết luận đã xác định rõ mục tiêu, 9 định hướng, 6 nhiệm vụ giải pháp và phân công tổ chức thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan.

“Kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng ta đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Các định hướng này tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm cụ thể.

Đó là hoàn thiện thể chế tổ chức và vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN với trọng tâm là đổi mới bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, không để xảy ra "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật và chuẩn bị nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 2013 khi có quyết định.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo khung pháp lý cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch.

“Điểm mới nổi bật là công tác lập pháp không chỉ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực hiện hữu mà phải chủ động tạo lập hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản trị mới và các động lực tăng trưởng mới, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là nhóm định hướng về bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế quốc gia. Cụ thể, việc hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cơ quan chức năng đã xác định 192 nhiệm vụ lập pháp cho cả nhiệm kỳ, trong đó Chính phủ chủ trì 171 nhiệm vụ. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua 14 luật, nghị quyết (gồm 9 luật, 3 nghị quyết). Trong năm 2026, dự kiến có 61 nhiệm vụ được đưa vào chương trình chính thức. (Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày báo cáo của Chính phủ)

ANH PHƯƠNG