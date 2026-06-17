Công ty Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại TPHCM

Sáng 17-6, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kamibayashiyama Masao, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sumitomo Forestry (Nhật Bản) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sumitomo Forestry (Nhật Bản) tại Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

​Tại buổi tiếp, ông Kamibayashiyama Masao giới thiệu về tập đoàn Sumitomo Forestry, nhấn mạnh giai đoạn đầu tư vào Việt Nam từ năm 2010. Sumitomo Forestry phát triển các hoạt động kinh doanh lấy gỗ làm cốt lõi, từ quản lý rừng, phân phối nguyên liệu, đến xây dựng công trình gỗ và các dự án năng lượng tái tạo…

Theo ông Masao, công ty đề xuất 3 nội dung hợp tác trọng tâm sắp tới tại TPHCM gồm: Phát triển các dự án bất động sản thân thiện với môi trường; Nghiên cứu và triển khai sản xuất nhiên liệu sinh học bio-ethanol từ trái điều, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0; Hợp tác chuyển giao mô hình dịch vụ tiên tiến về dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao năng lực và các định hướng đầu tư của Sumitomo Forestry, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế xanh. Đồng chí Nguyễn Văn Được hoan nghênh Sumitomo Forestry với dự án viện dưỡng lão và đào tạo nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe của tập đoàn, nhất là trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định chính quyền TPHCM sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc về mặt thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt cơ chế, chính sách.

THỤY VŨ