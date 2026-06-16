Xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm Việt - Lào

Ngày 16-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào, đang thăm và dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ một số thông tin về hoạt động cải cách tư pháp của Việt Nam gần đây.

Theo đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Chính trị đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những kết quả hợp tác tích cực giữa ngành tư pháp Việt Nam - Lào trong hơn 40 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, hai Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ, phối hợp thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào do hai bên luân phiên tổ chức là cơ chế hợp tác thiết thực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Ngành tư pháp hai nước cần chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Khamphan Phommathat khẳng định, Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

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