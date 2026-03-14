Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý Ủy ban Bầu cử các địa phương không được chủ quan, cần xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với các tình huống bất ngờ; tiếp tục rà soát kỹ các khâu để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều 14-3, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), đơn vị thi công đang hoàn thiện những khâu trang trí cuối cùng, sắp xếp bàn ghế, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 15-3 và tiếp đó là cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu.

Kiểm tra từ khâu trang trí đến quy trình đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu bầu và hướng dẫn ra về, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Bầu cử xã Hóc Môn cùng Tổ bầu cử số 14.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đồng chí trong đoàn cũng góp ý một số nội dung để địa phương kịp thời chỉnh sửa, nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày bầu cử.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn kiểm tra các hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14

Cùng ngày, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 42 và 45 thuộc phường An Phú Đông. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban bầu cử phường cũng như các tổ bầu cử.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 42, phường An Phú Đông

Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 45 được tổ chức tại nhà bà Phạm Thị Kiều Hạnh (cư dân khu phố 66), phục vụ gần 1.300 cử tri. Trong hơn 10 ngày qua, gia đình bà Hạnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để trang trí điểm bỏ phiếu theo quy định, bố trí khu vực để xe, ghế ngồi cho cử tri.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bà Hạnh vì sự đóng góp ý nghĩa cho ngày hội chung của đất nước.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 45, phường An Phú Đông

Để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí lưu ý Ủy ban Bầu cử các địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ bầu cử và lực lượng kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, tránh xảy ra sai sót. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin.

Ngoài ra, tại các điểm bầu cử phải bố trí đầy đủ ghế ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu; khuyến khích lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh đã cho địa phương mượn nhà làm điểm bỏ phiếu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các thành viên Tổ bầu cử số 45, phường An Phú Đông

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Ủy ban Bầu cử các địa phương quan tâm chu đáo đến đội ngũ phục vụ công tác bầu cử; đồng thời khẳng định thành phố luôn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bầu cử và sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác bầu cử, đóng góp vào kết quả chung của thành phố.

Bà Phạm Thị Kiều Hạnh chỉnh trang lại khu vực niêm yết danh sách người ứng cử và danh sách cử tri

Tin liên quan TPHCM: Nhiều khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

