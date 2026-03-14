TPHCM: Nhiều khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

Đến trưa 14-3, tại nhiều khu vực bỏ phiếu, lực lượng phục vụ, cán bộ khu phố, tổ dân phố đang tất bật lau chùi, dọn dẹp, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu trước "Ngày hội non sông" vào sáng mai (15-3).

Ngày 14-3, Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 10 do bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng Ban Bầu cử Đơn vị số 10 làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu ở phường Trung Mỹ Tây và An Phú Đông.

Clip: Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 10 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trung Mỹ Tây và An Phú Đông.

Theo ghi nhận, đến trưa 14-3, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử vào sáng 15-3 cơ bản đã hoàn tất. Một số khu vực bỏ phiếu đã vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử và đã họp rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo công tác tổ chức được tốt hơn.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 13, phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: VĂN MINH

Tại một số điểm trường học, trụ sở khu phố mới được giao mặt bằng làm điểm bầu cử, các thành viên tổ, cán bộ khu phố, công an, an ninh cơ sở đang tất bật lau chùi, dọn dẹp, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp.

Tại một số điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà dân, người dân địa phương đã chủ động, sẵn sàng cho mượn mặt bằng, hỗ trợ công tác hậu cần, chỗ ăn, nghỉ đảm bảo phục vụ công tác tổ chức bầu cử.

Tiếp đoàn, bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây cho biết, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Trong khi đó, ở khu vực bỏ phiếu số 31 (phường An Phú Đông), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất tại 45 khu vực bỏ phiếu. Tất cả các điểm đều sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 31 (phường An Phú Đông). Ảnh: VĂN MINH

Qua kiểm tra, bà Dương Thị Huyền Trâm lưu ý, trong ngày 14-3, các địa phương cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, không để xảy ra sơ suất; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Các địa phương cũng cần thực hiện tốt công tác hậu cần, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như chỗ để xe cho cử tri, bố trí khu vực ngồi chờ trong trường hợp người dân đến đông, cùng các điều kiện cần thiết khác tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, thuận lợi.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 10 gồm: - Ông Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam. - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM. - Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. - Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. - Ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM.

