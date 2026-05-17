Sẵn sàng bán đại trà xăng sinh học

Trước thời điểm dừng hoàn toàn xăng khoáng từ ngày 1-6, những ngày qua, nhiều doanh nghiệp đầu mối tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để bán đại trà xăng sinh học E10.

Lượng khách tăng rõ rệt

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở TPHCM ngày 16-5 cho thấy, lượng khách tìm hiểu và sử dụng xăng sinh học E10 (gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng) tăng rõ rệt so với vài tuần trước. Tại cửa hàng Petrolimex số 3 trên đường Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành), nhiều tài xế xe công nghệ và người sử dụng ô tô cá nhân chủ động chọn xăng E10.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Petrolimex số 3, cho biết, lượng khách đổ xăng E10 tăng mạnh so với giai đoạn thí điểm. Tại cửa hàng PVOIL Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa), khu vực trụ bơm xăng E10 được bố trí bảng nhận diện nổi bật, lượng phương tiện vào đổ xăng khá nhộn nhịp. Nhân viên thường xuyên hướng dẫn khách về xăng sinh học. Khảo sát tại nhiều cửa hàng khác ở trung tâm TPHCM cũng cho thấy tâm lý người tiêu dùng dần cởi mở hơn với loại xăng này.

Khách đổ xăng sinh học E10 tại cây xăng PVOIL trên đường Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) chiều 16-5 ( ảnh : THI HỒNG)

Thông tin với Báo SGGP, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhận định, việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 là xu hướng tất yếu trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải.

“Thực tế ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TPHCM cho thấy số lượng người dùng xăng sinh học E10 đang tăng đáng kể. Sở Công thương TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hạ tầng, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ lợi ích của xăng sinh học đối với môi trường và an ninh năng lượng”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh.

Dồi dào nguồn cung

Từ ngày 15-5, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) chính thức triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Trước đó, doanh nghiệp đã thử nghiệm xăng E10 từ tháng 8-2025 tại Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mở rộng ra các địa phương trên cả nước.

Tương tự, theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tính đến ngày 15-5, khoảng 80% cửa hàng trực thuộc hệ thống trên cả nước đã chuyển sang kinh doanh xăng E10 và dự kiến hoàn tất toàn bộ vào ngày 20-5. Sau hơn 8 tháng thí điểm tại TPHCM, Petrolimex chưa ghi nhận phản ánh hay sự cố kỹ thuật nào từ người tiêu dùng.

Hiện, sản lượng tiêu thụ xăng E10 đạt khoảng 3.000-4.000m³/ngày, tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu triển khai. Petrolimex đã có thông báo dừng bán xăng RON95 từ ngày 20-5.

Để phục vụ việc phối trộn và phân phối trên diện rộng, Petrolimex đã chuẩn bị nguồn ethanol từ cuối năm 2025, đồng thời đưa gần 40.000m³ ethanol về các đầu mối pha chế từ tháng 4-2026. Trong khi đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đang tăng công suất vận hành sau giai đoạn bảo trì để bảo đảm nguồn cung ethanol phục vụ phối trộn.

Khách đổ xăng E10 tại Cửa hàng Petrolimex số 8 đường Hoàng Văn Thụ, phường Cầu Kiệu, TPHCM ( Ảnh : THI HỒNG)

Theo lộ trình tại Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải phối trộn ethanol để sử dụng dưới dạng xăng sinh học E10.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương), thông tin, xăng sinh học E10 đã được thí điểm bán tại Việt Nam từ ngày 1-8-2025 thông qua hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOIL. Từ cuối tháng 4-2026, quá trình chuyển từ thí điểm sang bán đại trà được các doanh nghiệp đẩy mạnh. Ngày 25-4, Petrolimex bắt đầu pha chế quy mô lớn xăng E10 tại kho K130 ở Quảng Ninh để cung cấp cho toàn hệ thống.

Theo ông Đào Duy Anh, một số doanh nghiệp nhỏ có thể còn gặp khó khăn về chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật trước khi chuyển sang bắt buộc kinh doanh xăng E10 như việc thau rửa bồn bể, đầu tư thay thế trang thiết bị… Tuy nhiên, Bộ Công thương đã làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương chuyển đổi xăng khoáng sang xăng E10.

Về quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học - Công nghệ vừa sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học nhằm tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và lưu thông xăng E10.

Bằng việc chuẩn hóa khái niệm xăng E10, quy chuẩn mới đã làm rõ yêu cầu kỹ thuật trong các khâu phối trộn, kiểm định và lưu thông sản phẩm. Việc hoàn thiện quy chuẩn giúp tăng tính thống nhất trên thị trường, tạo điều kiện mở rộng đầu tư sản xuất ethanol nhiên liệu.

Theo lộ trình, từ ngày 1-6, xăng khoáng truyền thống bị “khai tử” và được thay thế hoàn toàn bằng xăng sinh học E10. Riêng xăng E5 dự kiến tiếp tục duy trì đến hết năm 2030. Bộ Công thương giao các doanh nghiệp đầu mối xây dựng kế hoạch mua ethanol dài hạn từ tháng 5-2026, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho lộ trình xăng E10, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22-5.

Về giá xăng E10, mới đây, Petrolimex đã có thông báo giá xăng E10 RON95-V áp dụng từ 15 giờ ngày 14-5 là 24.630 đồng/lít và E10 RON95-III là 23.450 đồng/lít (cùng vùng 1). Với mức giá này, xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III đang rẻ hơn xăng khoáng truyền thống 620 đồng/lít. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Nghị định số 83 đã có những quy định về cách tính toán giá xăng sinh học. Bộ Công thương sẽ có những nghiên cứu, tính toán cụ thể để điều hành giá xăng E10 phù hợp diễn biến thị trường và đúng theo quy định của pháp luật.

THI HỒNG - PHÚC HẬU