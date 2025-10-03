Phú Mỹ - PVFCCo tiếp tục đạt danh hiệu Top 50 thương hiệu mạnh

Ngày 3-10-2025, lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) cho biết, đơn vị đã xuất sắc đạt danh hiệu kép: Top 50 thương hiệu mạnh và Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất năm 2025 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Tạp chí Kinh tế Việt Nam đánh giá.

Phú Mỹ nhận Danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh tăng trưởng ấn tượng 2025 trong Top 50 Thương hiệu mạnh 2025

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu mạnh, PVFCCo đã xuất sắc lọt vào Top 10 và là doanh nghiệp duy nhất trong ngành phân bón & hóa chất lọt vào Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất”.

Phú Mỹ nhận Danh hiệu Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất

Hai bảng xếp hạng này dựa trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp với 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu cùng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; việc thực thi trách nhiệm xã hội, các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, hợp tác quốc tế nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Việc lọt vào 2 bảng xếp hạng đã khẳng định vị thế dẫn đầu và sức cạnh tranh mạnh mẽ của Phú Mỹ. Với kết quả kinh doanh, tài chính nổi bật, chiến lược phát triển sản phẩm chất lượng quốc tế, định hướng xanh và chiến dịch thương hiệu mới ‘Phú Mỹ – Sẻ chia thịnh vượng’, PVFCCo đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe và xuất sắc đạt danh hiệu kép.

THỦY THU