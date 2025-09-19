Phụ nữ đất võ tranh tài làm bánh, kỷ niệm lễ giỗ vua Quang Trung

Ngày 19-9, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”, hướng đến Lễ giỗ lần thứ 233 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Hội thi có 40 thí sinh tham gia, chia thành 8 đội đến từ các Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã: Tuy Phước Bắc, Bình Hiệp, Bình An, Tây Sơn, Bình Phú, Bình Khê, An Nhơn Nam và Tuy Phước. Thể lệ cuộc thi gồm thực hành làm các loại bánh dân gian, trưng bày mâm bánh, thuyết trình ý nghĩa món bánh.

Chị em phụ nữ ở Tuy Phước Bắc tranh tài tại hội thi

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết, hội thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 233 năm ngày mất của vua Quang Trung (1792 - 2025). Đây là hoạt động văn hóa – ẩm thực đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, bày tỏ lòng tri ân đối với vị anh hùng áo vải Tây Sơn.

Gia Lai không chỉ nổi danh với sử thi Đăm Săn, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tiếng trống trận Tây Sơn hào hùng, mà còn được biết đến với ẩm thực dân gian phong phú.

Mâm bánh của đội thi xã Bình Khê trưng bày giản dị nhưng nhiều ý nghĩa

Hội thi không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, mà còn tôn vinh vai trò, bàn tay khéo léo của phụ nữ trong việc giữ lửa gia đình, đưa ẩm thực dân gian trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thế giới.

Các đầu bếp đội Tuy Phước tranh tài tại hội thi

Nhiều mâm bánh được trang trí bắt mắt

Nhiều mâm bánh được trang trí bắt mắt, giàu ý nghĩa

Mâm bánh dân gian của xã Bình Hiệp

Những chiếc bánh được bài trí theo cảm hứng bản đồ chữ S - Việt Nam

Mâm bánh của chị em phụ nữ Tây Sơn - quê hương vua Quang Trung

Cùng ngày (19-9), tại Khu di tích An Khê Trường (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra nghi thức Khấn cáo nhân Lễ giỗ vua Quang Trung lần thứ 233. Tham dự có ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ địa phương.

NGỌC OAI