Phuc Thanh Audio tiến vào phân khúc âm thanh cao cấp

Phuc Thanh Audio đã công bố bước tiến chiến lược vào phân khúc âm thanh cao cấp với hệ sinh thái Phuc Thanh Elite Audio, đồng thời khai trương Showroom trải nghiệm chuẩn quốc tế tại địa chỉ: 293 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.

Bên trong Showroom Phuc Thanh Audio với nhiều thiết bị âm thanh cao cấp

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Phúc Thanh Audio, khi doanh nghiệp chính thức khẳng định vị thế là một trong những nhà phân phối thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam.

Đây không chỉ là kết quả của tăng trưởng doanh thu hay mở rộng thị phần, mà còn là sự ghi nhận của thị trường đối với một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp làm nền tảng cốt lõi.

Phúc Thanh Audio đã ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua sự thành công vượt mong đợi của hàng loạt thương hiệu âm thanh quốc tế danh tiếng, trải dài từ phân khúc giải trí cao cấp đến âm thanh sự kiện và giải pháp chuyên nghiệp: SR (Italy), thương hiệu karaoke cao cấp, được tin dùng rộng rãi tại các phòng karaoke kinh doanh, không gian giải trí gia đình và biệt thự cao cấp; Verity Audio (Pháp) với các giải pháp âm thanh sự kiện, pro audio và karaoke với triết lý thiết kế chuẩn châu Âu, tối ưu cho biểu diễn và lắp đặt chuyên nghiệp… và nhiều thương hiệu khác.

Với mạng lưới đại lý phủ khắp toàn quốc, cùng sự tin tưởng ngày càng lớn từ đối tác, kỹ sư âm thanh và người tiêu dùng, Phúc Thanh Audio không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về dịch vụ, tư vấn kỹ thuật và hậu mãi trong ngành âm thanh chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phạm Văn Nguyên, đại diện Phuc Thanh Audio phát biểu: “Việc ra mắt Phuc Thanh Elite Audio và showroom mới là lời cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm phong cách sống của khách hàng. Chúng tôi không chỉ bán thiết bị, chúng tôi mang đến những giải pháp thưởng thức âm nhạc đỉnh cao ngay tại không gian sống của người Việt”.

Song song với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp và giải trí, Phúc Thanh Audio tiếp tục mở rộng tầm nhìn sang phân khúc hi-end cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng Audiophiles, những khách hàng theo đuổi trải nghiệm âm nhạc ở đẳng cấp cao nhất.

Theo đó, Phúc Thanh Elite Audio chính thức được ra mắt, tập trung vào các thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu, đại diện cho đỉnh cao công nghệ, kỹ thuật chế tác và triết lý âm thanh.

Tại sự kiện ra mắt, Phúc Thanh Audio tự hào công bố trở thành Đối tác chiến lược chính thức tại Việt Nam của các thương hiệu danh tiếng: TAD – Technical Audio Devices Laboratories (Nhật Bản): Biểu tượng tối thượng của sự chính xác, tinh khiết và hoàn hảo trong thế giới hi-end, nơi công nghệ hàng không vũ trụ được ứng dụng vào chế tác loa và thiết bị âm thanh; DALI – Danish Audiophile Loudspeaker Industries (Đan Mạch): Tinh hoa của nghệ thuật chế tác loa Bắc Âu, nổi bật với triết lý âm thanh tự nhiên, giàu nhạc tính và thiết kế mang đậm dấu ấn Scandinavian và ARYLIC, DARACK…

Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Showroom tại 293 Hoàng Văn Thụ được thiết kế hiện đại với các phòng nghe chuẩn âm học. Đây không chỉ là nơi trưng bày, mà là không gian để khách hàng có thể trực tiếp “chạm” và “cảm nhận” chất âm chân thực nhất từ những hệ thống loa cột hàng đầu như DALI EPIKORE 11 hay các tuyệt tác từ TAD...

KIM THANH