Phường An Phú Đông đứng tốp đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị

Chiều 8-1, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng); tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, phường An Phú Đông đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phục vụ nhân dân. Đặc biệt là công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, với tỷ lệ đúng hạn đạt 99,8%. Kết quả từ bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, năm 2025, phường An Phú Đông xếp hạng 6, riêng quý 4-2025 xếp hạng 2/168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, chúc mừng, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền phường An Phú Đông đạt được trong năm 2025.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu yêu cầu phường An Phú Đông tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch để mạnh dạn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh trao khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025

Đồng chí nhấn mạnh chất lượng cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân gắn liền với đội ngũ cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, nhất là thái độ phục vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM yêu cầu phường An Phú Đông tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, người có công, người yếu thế. Phường cần quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; bố trí cán bộ, công chức đúng năng lực, sở trường để phát huy. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy và Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Nguyễn Chí Thiện trao khen thưởng các tập thể

Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Nguyễn Chí Thiện cho biết, năm 2026, phường sẽ triển khai nhiều công trình. Trong đó, phối hợp mời gọi đầu tư xây dựng ít nhất một trung tâm thương mại (tại khu vực dự án Tanimex - Ngã Tư Ga); phát triển một tuyến phố ẩm thực hoặc chợ đêm; phối hợp đầu tư xây dựng ít nhất 200 phòng học. Bên cạnh đó, 100% các tuyến đường, hẻm phù hợp quy hoạch được bê tông hóa, nhựa hóa. Nạo vét, kết hợp kiên cố hóa 10 tuyến kênh, rạch, kết hợp chỉnh trang đường cặp rạch. Phường sẽ nâng cấp, sửa chữa 10 cây cầu dân sinh yếu, xuống cấp; xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 8 căn nhà cho người dân có gia cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

NGÔ BÌNH