Phường An Phú Đông triển khai thiết bị họp trực tuyến đến khu phố

Chiều 7-11, Đảng ủy phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến kết nối đến điểm cầu văn phòng liên khu phố 1 - 6. Đây là một trong những phường đầu tiên tại TPHCM kết nối thiết bị họp trực tuyến từ phường đến khu phố, nhằm hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thiết bị họp trực tuyến được trang bị tại văn phòng liên khu phố 1-6, phường An Phú Đông

Theo đó, tại văn phòng liên khu phố được trang bị thiết bị họp trực tuyến, kết nối đến trụ sở Đảng ủy, UBND phường An Phú Đông với hình ảnh rõ nét, âm thanh, đường truyền ổn định.

Bày tỏ niềm vui khi được kết nối hệ thống họp trực tuyến đến trụ sở phường, ông Lê Văn Hai, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường An Phú Đông cho biết, từ nay, các cuộc họp giữa phường và khu phố, giữa chi bộ với Đảng ủy phường, hay các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề có thể được tổ chức linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, các khu phố tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân để đóng góp, hoàn thiện thêm trang thiết bị, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác.

Thiết bị họp trực tuyến kết nối đến điểm cầu UBND phường An Phú Đông

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh, việc trang bị thiết bị họp trực tuyến tại văn phòng liên khu phố thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới và sáng tạo của phường trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc triển khai thiết bị họp trực tuyến không chỉ là đổi mới phương thức làm việc, mà còn là bước chuyển đổi tư duy từ “họp thủ công” sang “họp thông minh”, từ “văn bản giấy” sang “văn bản số".

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh phát biểu

Theo ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, việc vận hành hệ thống họp trực tuyến, phường và các khu phố sẽ có điều kiện tăng cường kết nối, trao đổi thông tin nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách điều hành, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và tính tương tác cao.

NGÔ BÌNH