Người dân phường An Phú Đông (TPHCM) hiến đất trị giá 30 tỷ đồng để mở đường

Người dân dọc các công trình tại phường An Phú Đông đã đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng trị giá khoảng 30 tỷ đồng để phường thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, mỹ quan môi trường.

Lãnh đạo phường An Phú Đông cắt băng khánh thành, khởi công các công trình

Ngày 26-12, UBND phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành, khởi công một số dự án, công trình, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dịp này, phường An Phú Đông khánh thành 4 công trình gồm: nạo vét, kiên cố hóa rạch Giao Khẩu, rạch Ấp Tình; xây dựng cống hộp thay thế cầu Võ Đông Nhì, cầu Tư Hổ; nâng cấp, mở rộng đường cặp rạch Tư Trang. Có 3 công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 gồm: nạo vét, kiên cố hóa rạch Ba Thôn (rạch Rỗng Tùng nối dài), rạch Thợ Bột; đầu tư hệ thống thoát nước đường TL29.

Các công trình có tổng mức đầu tư gần 205 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Người dân có nhà, đất tiếp giáp các công trình đã đồng thuận hiến đất để phường thực hiện các công trình (ước tính khoảng 30 tỷ đồng).

Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cảm ơn người dân đồng thuận, hiến đất triển khai các dự án

Bên cạnh đó, phường An Phú Đông chính thức khởi công công trình nạo vét, kiên cố hóa rạch Láng Le, có tổng mức 129 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thi công dự kiến của dự án từ tháng 12-2025 đến đầu năm 2027.

Ngoài ra, phường An Phú Đông đã và đang triển khai thi công các công trình như: Nạo vét, kiên cố hóa các tuyến kênh, rạch; cải tạo vỉa hè đường, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật)…

Tuyến đường cặp rạch Tư Trang được nâng cấp, mở rộng

Theo Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Nguyễn Chí Thiện, đây là những công trình giải quyết bài toán thoát nước, chống ngập, đảm bảo an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cảm ơn người dân đã ủng hộ, đồng thuận bàn giao mặt bằng, phối hợp giúp phường thực hiện các công trình đúng tiến độ đề ra. Lãnh đạo phường cam kết sẽ tiếp tục quản lý, khai thác và bảo trì hiệu quả các công trình sau khi đưa vào sử dụng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ hạ tầng, để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Người dân lưu thông qua cầu Võ Đông Nhì mới được khánh thành

NGÔ BÌNH