Phường Bến Cát được đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2025

Ngày 26-12, tại phường Bến Cát, Cụm Thi đua số 10 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn 12 phường thành viên trong cụm, gồm: Bến Cát, Thới Hòa, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Long Nguyên, Tây Nam, Phú An, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bình Cơ và Vĩnh Tân.

Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua số 10

Năm 2025, Cụm Thi đua số 10 đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn tại từng địa phương.

Công tác tổ chức thi đua được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Phường Bến Cát làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số 10 năm 2025

Nổi bật trong năm qua, các địa phương trong cụm đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua bằng những tiêu chí rõ ràng, dễ đánh giá, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng đô thị văn minh; bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế – xã hội của các địa phương trong cụm.

Chủ tịch UBND phường Tây Nam phát biểu trao đổi về thuận lợi, khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đại diện UBND phường Bến Cát chia sẻ kinh nghiệm công tác

Trên cơ sở kết quả đánh giá, bình xét khách quan, hội nghị đã thống nhất đề nghị phường Bến Cát được tặng Cờ thi đua, 11 đơn vị còn lại được đề nghị tặng Bằng khen. Hội nghị thống nhất cử phường Tân Uyên đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm Thi đua số 10 trong năm 2026.

TÂM TRANG