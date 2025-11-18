Phường Bến Cát (TPHCM) công bố quyết định thành lập ủy ban bầu cử

Sáng 18-11, tại Đảng ủy phường Bến Cát, UBND phường Bến Cát đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử phường. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các khu phố.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát; Trần Thị Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu phố trên địa bàn phường Bến Cát.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND phường đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử phường Bến Cát; đồng thời công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Theo đó, ngày bầu cử sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 15-3-2026.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân, đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị và 13 khu phố phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ công tác bầu cử. Đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, lập danh sách cử tri đảm bảo chính xác, đầy đủ. Xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bầu cử, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường vận động nhân dân tham gia bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng luật.

* Cùng ngày, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2026 – 2031 họp triển khai các kế hoạch chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn phường.

Phường Bến Cát họp triển khai các kế hoạch chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn phường

Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Triển khai xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật danh sách cử tri; thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử.

Các thành viên dự họp cũng đã thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử.

Cuộc họp khẳng định quyết tâm của phường Bến Cát trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và hiệu quả.

TÂM TRANG