Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu dự đại hội.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Người.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã có công sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại những thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT