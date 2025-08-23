Chính trị

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng 23-8, trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

z6935494548245_de6bafe19255ad559de082a0902d1f7a.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu dự đại hội.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Người.

z6935494545899_e98bfef0fde2820dc6f6856cce17aea3.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã có công sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại những thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

z6935494571408_59995023d7b248fee2c6161e17aa366b.jpg
Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
z6935494601425_728583a135cbe9aee6816fab6f5e45b0.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
z6935494566625_c11c3b6b150b28fc56f5ae173d9be5ba.jpg
Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT

