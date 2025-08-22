Phường Cầu Kiệu (TPHCM) phát triển du lịch mặt nước kết hợp ẩm thực đêm

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh lưu ý, phường Cầu Kiệu tập trung công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý về đô thị, làm sao để từ con hẻm, vỉa hè phải sạch đẹp, khang trang. Trong đó, phường cần phát huy thế mạnh vận động người dân hiến đất để nhà nước mở rộng đường, hẻm, nhằm phát triển môi trường sống cho người dân được tốt hơn.

Nhận xét phường Cầu Kiệu nằm ở vị trí trung tâm và năng động, đồng chí đề nghị phường tập trung phát triển kinh tế tư nhân, ngành nghề khoa học công nghệ, khởi nghiệp.

Với hộ kinh doanh, gia đình, địa phương cũng cần hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư để hộ kinh doanh ngày càng lớn mạnh hơn. Đặc biệt, phường cần tập trung phát triển du lịch mặt nước kết hợp ẩm thực đêm vốn đang có thể mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Cầu Kiệu đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp bối cảnh mới. Đặc biệt, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí gợi mở, phường Cầu Kiệu khi thực hiện bố trí cán bộ cần mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, nữ và quan tâm đến công tác đào tạo.

Quang cảnh đại hội

Đồng chí cũng lưu ý phường phấn đấu xây dựng địa phương trở thành địa bàn “trong sạch, không có tội phạm, ma túy”, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Kiệu nhiệm kỳ 2025-2030

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Kiệu nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 đồng chí ra mắt đại hội.

Đồng chí Trần Thu Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nhi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Trần Quang Sang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Tại chương trình đã trao bảng tượng trưng ủng hộ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai và ủng hộ Nhân dân Cuba

Cải tạo các tuyến hẻm, phát huy không gian mặt nước đẩy mạnh du lịch Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Cầu Kiệu đưa ra 26 chỉ tiêu; 3 chương trình trọng tâm. Trong số này có chương trình nâng tầm thương hiệu và phát triển kinh tế - du lịch Phố ẩm thực Phan Xích Long, gắn với định hướng phát triển đô thị sân bay; kêu gọi đầu tư hạ tầng, bến thuyền du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phát huy không gian mặt nước và kết nối du lịch gắn với phát huy lợi thế, những nét văn hóa đặc trưng (ẩm thực, đa dạng tôn giáo, văn hóa hẻm...). Đại biểu biểu quyết tại đại hội Phường Cầu Kiệu cũng đặt ra 4 công trình trọng điểm, gồm: sửa chữa, nâng cấp trường Tiểu học Đông Ba, trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm; giải tỏa, mở rộng đường Nguyễn Công Hoan; nâng cấp, cải tạo 58 tuyến đường, hẻm, cụm hẻm.

THÁI PHƯƠNG