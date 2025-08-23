Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VII

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự Đại hội đại biểu ĐHQG TPHCM lần thứ VII. Ảnh: THU HƯỜNG



Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM, cùng 246 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên thuộc 11 cơ sở Đảng trực thuộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM nhấn mạnh, trong 5 năm qua, ĐHQG TPHCM đã thực hiện thành công mục tiêu Đại hội VI của Đảng bộ ĐHQG TPHCM đặt ra, củng cố khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; song vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Đại hội lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số và tri thức vừa mở ra thời cơ, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục và khoa học công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: THU HƯỜNG

"Với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị định 201/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHQG và tầm nhìn phát triển TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, ĐHQG TPHCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và đất nước, là hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho Thành phố và cả nước. Đồng thời, phát huy thành quả 30 năm, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ĐHQG TPHCM quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới tầm nhìn 2045", PGS-TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, ĐHQG TPHCM đề ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ ĐHQG TPHCM trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh hệ thống, tạo đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tiên phong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng; tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại; đến năm 2030, nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới; giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TPHCM, đóng góp quan trọng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045".

Đảng bộ ĐHQG TPHCM đã trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền gần 540 triệu đồng. Ảnh: THU HƯỜNG

