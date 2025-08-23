Xây dựng chính quyền số phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu phường tiếp tục củng cố, hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh, xây dựng chính quyền số vận hành trơn tru, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả. Phường cũng phải tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần phát huy giá trị của thành phố nghĩa tình. Cùng với đó, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao khâu đột phá về chỉnh trang đô thị của phường để tạo diện mạo mới. Do đó, phường cần tập trung thực hiện để hoàn thiện chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, đường thông hè thoáng, tránh lấn chiếm. Điều này đòi hỏi hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, vận động người dân đồng tình ủng hộ thực hiện nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, điều then chốt là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong mọi hoạt động, luôn đặt quyền lợi, hạnh phúc của nhân dân ở trung tâm trong mọi quyết định và hành động.

Sáng 22-8, Đảng bộ phường Phú Lợi, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh biểu dương những thành tích quan trọng Đảng bộ, nhân dân phường Phú Lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ động nắm chắc tình hình, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ phường phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại theo mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến giao thông, tuyến metro số 1 và số 2, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của TPHCM, đồng thời quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Đồng chí cũng gợi mở phường Phú Lợi phối hợp các cơ quan của TPHCM, phường Thủ Dầu Một để kêu gọi đầu tư vào di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi, hình thành các sản phẩm du lịch phù hợp, mang đậm dấu ấn khu vực Bình Dương. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Thanh Long giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Chiều cùng ngày, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hiệp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị Đảng bộ phường làm tốt công tác quy hoạch, lưu ý bám sát quy hoạch chung của TPHCM thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng; huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận xét, phường Bến Thành là “trái tim” của TPHCM, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế đặc sắc. Do đó, phường có trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược thành phố hướng đến trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cửa ngõ kết nối toàn cầu, hội đủ điều kiện để bứt phá, vươn lên ngang tầm các “siêu đô thị” quốc tế.

Cụ thể, phường phải phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp, du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số. Đồng thời, sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch. Phường cần khơi dậy sức mạnh nội lực, thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội để tạo đột phá, xây dựng phường Bến Thành trở thành thương hiệu lan tỏa trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, phường cần chú trọng chỉnh trang hạ tầng và kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là công trình tại “tứ giác Bến Thành”, để sớm đưa vào khai thác, phát triển, tránh lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Nhựt, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, phân tích, xã Tân Nhựt có tiềm năng, lợi thế phát triển logistics và đô thị sinh thái, du lịch. Do đó, xã cần xác định mối liên kết không gian phát triển rộng hơn, gắn với các xã xung quanh và ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nông nghiệp đô thị; nghiên cứu du lịch sinh thái ven sông Chợ Đệm kết hợp văn hóa, lịch sử truyền thống địa phương. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; yêu cầu không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị phường phát huy lợi thế vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất, các trục giao thông thuận lợi cho việc phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, phường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng chí cũng yêu cầu phường thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hòa, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị phường Tân Hòa tập trung phát triển trở thành phường thương mại dịch vụ chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng bền vững của TPHCM. Đồng chí đề nghị phường sớm quy hoạch, định hình không gian phát triển trong điều kiện quy mô dân số lớn nhưng diện tích nhỏ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội chịu nhiều áp lực. Cùng với đó, phường tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương để phát triển, nhất là ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội, định hướng phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Kiệu, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lưu ý phường Cầu Kiệu tập trung công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý về đô thị để từng con hẻm, vỉa hè phải sạch đẹp, khang trang. Trong đó, phát huy thế mạnh vận động người dân hiến đất để nhà nước mở rộng đường, hẻm nhằm phát triển môi trường sống cho người dân. Là địa bàn có vị trí trung tâm, năng động, đồng chí đề nghị phường Cầu Kiệu tập trung phát triển kinh tế tư nhân, nhất là phát triển du lịch mặt nước kết hợp ẩm thực đêm vốn đang có thế mạnh.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị phường xác định rõ tiềm năng, thế mạnh để có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Phường cũng cần tập trung công tác chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm trên, ven kênh rạch; nâng cao hiệu quả quản lý về đô thị. Đồng thời, phường vận động nhân dân tham gia các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Định, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, gợi mở, trong nhiệm kỳ mới phường Phú Định cần xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch, gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của phường. Đặc biệt, phát huy thế mạnh chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” - 1 trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu của TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, phường Phú Định cần tiếp tục đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, thân thiện môi trường; phấn đấu xây dựng phường trở thành địa bàn trong sạch, không có tội phạm, ma túy vào năm 2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Long, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, đề nghị xã lưu ý đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng hiệu quả quỹ đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái ven sông Cần Giuộc.

Sáng cùng ngày, Đảng bộ phường Bình Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, lưu ý Đảng bộ phường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để chỉnh trang đô thị, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số... Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Huỳnh Văn Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Phước Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ mới, xã đề ra 20 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung phát triển nhanh, bền vững. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tô Văn Đạt giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị Đảng bộ phường Bình Dương cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Cùng với đó, Đảng bộ phường kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng bộ phường phải lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của thành phố và đất nước.

Đồng chí gợi mở, Đảng bộ phường cần nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương của chính quyền, theo hướng chuyển từ chính quyền quản lý sang phục vụ, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của chính quyền các cấp. Đảng bộ phường quan tâm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện tốt phương châm công tác dân vận của Đảng là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chú trọng phát triển không gian xanh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ngày 22-8, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh, xã Long Hải cần phát huy các lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đổi mới để tạo nguồn phát triển đảng viên Ngày 22-8, Đảng ủy phường Thủ Đức (TPHCM) giao ban chuyên đề với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay”. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn nguồn quần chúng ưu tú, nhất là trong đoàn viên thanh niên, lực lượng an ninh cơ sở, cán bộ khu phố. Các đại biểu cũng đề nghị đổi mới hình thức sinh hoạt tại khu phố, tăng các chuyên đề thiết thực, gắn với đời sống như sức khỏe, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự… Cùng với đó là huy động được người có kỹ năng tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút thanh niên tham gia, nhằm tăng nguồn quần chúng để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết yêu cầu, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đa dạng hóa hoạt động, tạo môi trường thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt chú trọng bố trí đảng viên trẻ vào ban điều hành khu phố để tăng sự kết nối với thanh niên. Đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường chia sẻ với nhau để đảm bảo chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 40 đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. THU HƯỜNG

Hôm nay 23-8, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Hôm nay 23-8, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội với mục tiêu xây dựng Đảng bộ UBND TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đại hội cũng thảo luận giải pháp thực hiện thành công “4 trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân; xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững. Dự kiến đại hội sẽ thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TPHCM dự kiến đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, 6 chỉ tiêu về kinh tế; 6 chỉ tiêu về xã hội; 5 chỉ tiêu về đô thị và môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm và đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm ở mức 35%-40% GRDP; kinh tế số chiếm từ 30%-40%/GRDP. Đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân; 100% người dân thành phố được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/1 năm… Cùng với đó là 3 chương trình đột phá: Đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao. 5 công trình trọng điểm gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đường sắt đô thị TPHCM; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TPHCM. NGÔ BÌNH

NHÓM PV