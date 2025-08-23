Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND TPHCM có thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển TPHCM phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 23-8, Đảng bộ UBND TPHCM khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên trù bị).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, gần 300 đại biểu của 153 tổ chức cơ sở Đảng, đại diện cho 52.606 đảng viên trong toàn Đảng bộ UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và đảng viên trong Đảng bộ UBND TPHCM, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tích cực đóng góp vào thành công của đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được gợi mở một số vấn đề chủ yếu để thảo luận tại đại hội.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận về các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Qua đó, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện.

Đối với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND lần thứ I, đồng chí đề nghị đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy UBND TPHCM.

Về Báo cáo kiểm điểm, cần thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua.

"Với tinh thần khách quan, trung thực, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM", đồng chí Nguyễn Văn Được.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội, có thể phát sinh những vấn đề mới. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn mình và kế thừa thành quả, nền tảng của nhiều nhiệm kỳ trước; sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy..., Đảng bộ UBND TPHCM sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển TPHCM phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT