Phường Cầu Ông Lãnh tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị tạo diện mạo mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Cầu Ông Lãnh tập trung tạo đột phá về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả để khẳng định dấu ấn mới; chỉnh trang, phát triển đô thị đáp ứng mục tiêu tạo diện mạo mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy văn Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng những kết quả mà phường đạt được trong thời gian qua.

Theo đồng chí, TPHCM đang đứng trước vận hội mới, thành phố đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, được Trung ương và người dân ghi nhận đánh giá cao. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, đóng vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGÔ BÌNH

Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, thành phố sẽ tái quy hoạch lại theo định hướng “1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu”, phát triển theo “3 hành lang, 5 trụ cột”, để tạo động lực, dư địa phát triển mới, tận dụng lợi thế của từng khu vực, phát huy và chia sẻ lợi thế lẫn nhau.

Đồng chí gợi mở phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục củng cố, hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh, xây dựng chính quyền số vận hành trơn tru, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả. Đặc biệt, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức chuyển sang tư duy hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bên cạnh đó, phường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần phát huy giá trị của thành phố nghĩa tình. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Dành thời gian phân tích về công tác chỉnh trang đô thị, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao khâu đột phá về chỉnh trang đô thị của phường để tạo diện mạo mới, đồng chí nhận xét đây là vấn đề trúng, đúng.

Từ đó, đồng chí gợi mở phường Cầu Ông Lãnh cần tập trung thực hiện để hoàn thiện chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, đường thông hè thoáng, tránh lấn chiếm. Do vậy, cần hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, vận động người dân đồng tình ủng hộ thực hiện, nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh điều then chốt là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong mọi hoạt động, luôn đặt quyền lợi, hạnh phúc của nhân dân ở trung tâm trong mọi quyết định và hành động. Do đó, phường Cầu Ông Lãnh cần triển khai nhiều phong trào thiết thực để nâng cao chất lượng đời sống người dân, trở thành Đảng bộ gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tâm, tận lực phục vụ, chăm lo cho lợi ích của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Duy An phát biểu

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đề ra 26 nhiệm vụ. Trong các giải pháp trọng tâm, phường đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh; triển khai các giải pháp khai thác, phát triển kinh tế đêm.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Duy An cho biết, phường xác định một số chương trình trọng điểm, đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét. Cụ thể, đột phá về chuyển đổi số, xây dựng “chính quyền phục vụ” chuyên nghiệp, hiệu quả để khẳng định “dấu ấn mới”; chỉnh trang, phát triển đô thị đáp ứng mục tiêu “diện mạo mới”…

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Duy An giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Trương Thị Minh Dung giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

NGÔ BÌNH