Phường Chánh Hưng khánh thành công viên Dạ Nam

Cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Công viên Dạ Nam

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh 2-9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 144 ngày thi công, công trình cải tạo, nâng cấp công viên Dạ Nam với diện tích xây dựng hơn 3.175m2, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng được hoàn thành. Cụ thể, công trình thực hiện nâng nền bằng đá; thiết kế lại lối đi; trồng cây xanh, thêm mảng xanh, tiểu cảnh; xây dựng sân chơi trẻ em, sàn phun nước, thiết bị tập thể dục ngoài trời, nhà vệ sinh công cộng; đầu tư mới hệ thống điện, nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới nước tự động.

Công viên Dạ Nam được cải tạo, nâng cấp với nhiều hạng mục

Người dân vui tập thể dục thể thao tại công viên Dạ Nam

Đây là dự án mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là không gian công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là địa điểm lịch sử với Bia tưởng niệm ghi dấu trang sử hào hùng của nhân dân quận 8 (trước đây). Tại nơi đây, đã vang lên tiếng súng mở đầu cho Nam bộ kháng chiến của nhân dân quận 8.

Lãnh đạo phường Chánh Hưng dâng hương tại bia tưởng niệm

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng Vương Chí Hùng, công viên Dạ Nam không chỉ là công trình tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, mà còn được đầu tư đồng bộ các tiện ích công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giao lưu và luyện tập thể dục thể thao của người dân.

THÁI PHƯƠNG