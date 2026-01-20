Phường Lái Thiêu kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 20-1, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, UBND phường Lái Thiêu tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế phường và trao quyết định về công tác cán bộ.

Phường Lái Thiêu thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Lái Thiêu (trực thuộc UBND phường) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường. Trung tâm có nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn. Bà Bùi Ngọc Vi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Lái Thiêu.

Ra mắt lãnh đạo Trạm y tế phường

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Trạm y tế phường Lái Thiêu, trực thuộc UBND phường. Trạm Y tế thực hiện các dịch vụ chuyên môn về phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, người cao tuổi, dân số, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực y tế theo quy định. Ông Trần Tuấn Huy Cường giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường.

Hiệp thương bầu ông Đỗ Minh Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu cũng tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất cho ông Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025–2030 vì lý do sức khỏe.

Hội nghị cũng hiệp thương bầu ông Đỗ Minh Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu.

Phường Lái Thiêu tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

Cùng ngày, Ban CHQS phường Lái Thiêu tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường theo quy định. Thượng tá Huỳnh Tấn Khang nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lái Thiêu.

TÂM TRANG