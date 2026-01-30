Phường Phú Lợi: Cải thiện cảnh quan, phát triển công viên, đáp ứng nhu cầu của người dân

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2026, phường đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,5%; tổng thu ngân sách nhà nước 1.390 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, địa phương chú trọng đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phường tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển đô thị - dịch vụ; tăng cường chỉnh trang các tuyến đường, hẻm, từng bước cải thiện cảnh quan. Đồng thời, phường hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để đến năm 2030 phát triển 2ha công viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Đại diện UBND phường Phú Lợi triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2026

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng: 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy định; duy trì 100% xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp. Phường cũng quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng (TOD).

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi thể hiện quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đặt ra

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh năm 2026 là năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030; phường tập trung phát triển kinh tế theo hướng ổn định, nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn với chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường.

TÂM TRANG